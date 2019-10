Voormalig presentatrice Vivian Reijs (42) getroffen door hartstilstand

Vivian Reijs is vorige week woensdag getroffen door een hartstilstand, meldt ze woensdag op Instagram. De voormalig presentatrice van Huizenjacht moest woensdag een week eerder gereanimeerd worden door ambulancepersoneel.

‘Alsof het niet over mij gaat’

“Door de geweldige hulp van mijn lieve Day [Vivian’s dochter (14), red.] en het ambulancepersoneel, die er godzijdank heel snel bij waren, hebben ze me kunnen reanimeren. En ik ben er nog! Als zij er niet waren geweest, weet ik niet hoe het was afgelopen”, schrijft de voormalig presentatrice in haar bericht. “De schrik zit er even behoorlijk in, zowel voor mijn omgeving, als voor mij. Want het voelt zo onwerkelijk, het lijkt alsof het niet over mij gaat.”

‘Eén ding vergat ik…’

“Wat een mega wake-up call”, schrijft ze. “Vanuit mijn vak en passie weet ik altijd hoe ik voor mezelf moet zorgen. Maar één ding vergat ik de afgelopen jaren: te luisteren naar mijn eigen grenzen, mijn stress te beperken en tijd voor mezelf te nemen.”

‘Het kan in 1 seconde voorbij zijn…’

De oud-presentatrice, die tegenwoordig onder meer werkt als motivatiespreker en hormoontherapeut, laat weten haar drukke leven even te laten voor wat het is om te herstellen. “Hoe onwerkelijk en lastig het ook is voor mij, zal ik toch echt even een stapje terug moeten doen. En opnieuw mijn balans moeten vinden, fysiek en emotioneel. Ik kan dit verhaal nog niet met droge ogen schrijven, omdat ik me ineens zo goed realiseer hoe kwetsbaar het leven is. Dus pluk de dag! LEEF! Geniet! Lach! Ontspan! En wees vooral lief voor elkaar! Het kan in één seconde voorbij zijn”, schrijft ze treffend.

Lees ook

Katja Schuurman doet de ene na andere onthulling op Vlaamse televisie

Carrière en gezin

Naast Huizenjacht presenteerde Reijs De 24, Fix this Kitchen en werkte ze als gezondheidsexpert mee aan Shownieuws. De voormalig presentatrice was van 2005 tot 2010 getrouwd met componist John Ewbank.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.