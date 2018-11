Mooi: dit ontroerende moment na de wedstrijd van Oranje gaat de wereld over

Dat Virgil van Dijk een goede aanvoerder van het Nederlands elftal is, liet hij gisteravond dubbel en dwars merken. Niet alleen wist hij het beslissende doelpunt te maken, ook stal hij de harten van menig fan met een lieve daad op het veld.

Tranen

De oplettende kijker zag dat Virgil van Dijk na afloop van de wedstrijd Duitsland-Nederland opeens naar de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan liep, bij wie op dat moment de tranen over de wangen rolden.

Klein, maar fijn

“Hij brak en begon te huilen, omdat zijn moeder onlangs is overleden”, vertelt de Oranje-captain na afloop als hij gevraagd wordt naar wat daar aan de hand was. “Ik wenste hem sterkte en heb gezegd dat hij goed gefloten had. Het is misschien maar iets kleins, maar ik hoop dat het heeft geholpen.”

❤️ @VirgilvDijk gaf Fieke zijn jasje en troostte de scheidsrechter. In Liverpool maakten we al eerder kennis met de sociale man Virgil: 'Mijn gezin is het belangrijkste. Mijn dochters geven zoveel terug, dat is ongekend.' 🔗 https://t.co/zgLyvmwXUWpic.twitter.com/znOcRHgbTS — Helden (@HeldenMagazine) November 20, 2018

Fijne vent, die Virgil

Dat was niet de eerste keer dat de Liverpool-verdediger liet zien dat hij het hart op de goede plek heeft zitten. Tijdens de openingsceremonie van de wedstrijd Nederland-Frankrijk vorige week gaf hij zijn jasje aan de zevenjarige Fieke, die het koud had tijdens ceremonie (zie onderstaande foto).

Mooie vooruitzichten

Veel fans zijn apetrots op Van Dijk. Niet alleen door zijn lieve actie, maar ook omdat de verdediger een bijzonder belangrijk doelpunt maakte in de blessuretijd gisteren. Daarmee schoot hij het Nederlands elftal met 2-2 naar de laatste ronde van de Nations League en mogen ze volgend jaar de halve finale spelen. Ook verzekerde Oranje zich zo van de status van groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie.

Ladies, find yourself a man like Virgil van Dijk. Gave his jacket to the young girl who was his mascot in the cold weather. 👏 pic.twitter.com/fV4qYuwVLk — galaxysports (@Galaxy_SportsUK) November 20, 2018

