Vinden we héél leuk: Strippersfilm Onze Jongens krijgt vervolg

EIN-DE-LIJK: Regisseur Johan Nijenhuis gaat een vervolg maken op zijn hitfilm Onze Jongens uit 2016. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekendgemaakt. Onze Jongens in Miami moet in januari 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.

De opnames van het vervolg vinden deze zomer plaats. Onze Jongens gaat over een groep klussers die, als het slechter gaat met sector, besluit te gaan strippen om extra geld te verdienen. De film trok bijna 400.000 bezoekers in de bioscopen.

Ook Jim Bakkum is weer van de partij

”Oude bekenden keren terug, en er zullen ook veel nieuwe gezichten in de film zitten”, laten de makers weten. In het vervolg is Jorrit (Jim Bakkum) weer een vrij man en grijpt hij de kans om met zijn vriend Bas (Martijn Fischer) een stripclub te openen in Miami.

Deel 1

Voor wie niet kan wachten op het vervolg, Onze Jongens is nu te bewonderen op Netflix. Zwijmel hier alvast weg bij de trailer.

Bron: ANP | Beeld: ANP, YouTube