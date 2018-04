In mei gaat het gebeuren: het langverwachte huwelijk van prins Harry en Meghan Markle vindt dan plaats. Tegenwoordig is zo’n beetje alles rondom hun relatie (tot de uitnodigingen en de smaak van de bruidstaart aan toe) out in the open, maar er was een tijd dat de twee er alles aan deden om hun tijd samen geheim te houden. Ze gingen dan ook maar wat graag samen op vakantie, zo ver mogelijk bij de Britse roddelpers vandaan.

Boeken maar!

Naast dat het stel in 2016 ‘stiekem’ in het Afrikaanse Botswana verbleef om elkaar beter te leren kennen, vlogen Meghan en Harry in maart 2017 op het Caribische eiland Jamaica. In een waanzinnig mooie en romantische villa genaamd Pimento Hill. En wat blijkt? Het luxueuze stulpje is ‘gewoon’ te huren via verhuursite HomeToGo.

Vriendenvakantie

Dat betekent dat ook jíj vakantie kunt vieren in het prachtige huis met zwembad op het weelderige groene landgoed. De prijs is even slikken: voor een weekje in Pimento Hill moet zo’n 9.500 euro worden neergeteld. Daar staat tegenover dat er plek is voor vijftien personen. Dus als je een berg vrienden optrommelt, kost een weekje genieten in de villa op het zonnige eiland je nog ‘slechts’ 633 euro. Enigszins betaalbaar, niet?

Beroemde gasten

In de exclusieve villa hebben door de jaren heen de nodige beroemdheden en royalty’s geslapen. Ook Harry’s grootmoeder, koningin Elizabeth II, overnachtte hier in 1966 met haar man prins Philip. De villa zelf werd oorspronkelijk gebouwd in de vijftiger jaren voor de Franse graaf en gravin Jacques en Vera de Sibour. In deze periode stond Jamaica bekend als een enorm glamoureuze vakantiebestemming die beroemdheden als de Amerikaanse acteur John Wayne, James Bond-schrijver Ian Fleming en ook de Kennedy’s aantrok, die allen in deze villa verbleven.

Bekijk de indrukwekkende beelden van de villa hieronder:

