Video: Shakira en kinderen melken geitjes in Amsterdamse Bos

Shakira heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan de geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. De zangeres was na haar concert van zaterdagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam gebleven.

Dagje vrij

De Colombiaanse zangeres had haar kinderen meegenomen naar haar show in Amsterdam. De volgende dag nam ze ze mee naar het Amsterdamse Bos. Op sociale media plaatste Shakira een filmpje waarop te zien is hoe een van haar zoons een geit melkt. Ook op het Facebookaccount van de geitenboerderij zijn beelden te zien van de zangeres. Shakira’s man, voetballer Gerard Piqué was er niet bij; hij is in Rusland voor het WK, waarin hij uitkomt voor Spanje.

Weer aan het werk

Vandaag gaat de wereldtournee van Shakira verder met een concert in Londen. Eigenlijk zou de zangeres in november al in Amsterdam optreden, maar vanwege problemen met haar stem moest ze het concert toen uitstellen.

Onlangs plaatste Gerard een té schattig filmpje van zijn kinderen bij één van de repetities van Shakira, waarbij ze fanatiek meedansen met hun swingende moeder:

Rehearsals! Shak&Sasha Een bericht gedeeld door Gerard Piqué (@3gerardpique) op 25 Mei 2018 om 11:45 (PDT)

Beeld: Hollandse Hoogte