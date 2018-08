Schattig! Herken jij de piepjonge Meghan Markle in deze video?

Meghan Markle kennen we al een tijdje. Tegenwoordig als de hertogin van Sussex en de vrouw van prins Harry, voorheen als Rachel Zane uit de hitserie ‘Suits’. Maar hoe zag de voormalig actrice eruit als tiener?

Lees ook: Shop de look: zo ga je net zo stijlvol door het leven als Meghan Markle

Voordat Meghan haar hoofdrol scoorde in ‘Suits’, verscheen ze al in een aantal andere films en series. Zo had ze onder meer een kleine rol in ‘90210’ en kwam ze eveneens voorbij in ‘Remember me’.

Moeder

Hoe ze erin ‘Suits’ uitzag, herinneren we ons natuurlijk als de dag van gisteren – zolang is dat immers niet geleden. Maar de twaalfjarige Meghan herken je waarschijnlijk een stuk minder snel. In de onderstaande video zie je het piepjonge meisje, dat destijds bijzonder veel op haar moeder leek:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock