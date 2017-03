VIDEO: Jennifer Lawrence schittert als gezicht van Dior in nieuwe promo van de Addict Lacquer Sticks

Jennifer Lawrence – J.Law voor de vrienden – is al jaren onze girl crush, en we blijven steeds verliefder op haar worden. Zéker wanneer we zien hoe ze schittert in de nieuwste lippenstiftcampagne van Dior!

Dior omschrijft Jennifer Lawrence als een ‘LA girl par excellence met een natuurlijke elegantie, sensualiteit en joie de vivre’. Grote woorden – zeker wanneer ze van een succesvol merk als Dior komen. Jennifer zet die claims op alle vlakken kracht bij in de nieuwe promovideo van de Addict Lacquer Sticks.

We horen haar vertellen over haar eerste ervaringen met lipstick (die van haar grootmoeder, uiteraard) en het feit dat ze de tint van de dag compleet van haar humeur laat afhangen. Zonder lipstick de deur uit gaan? Dat doet J.Law liever niet, want dan voelt ze zich niet compleet. Begrijpelijk, want de Addict Lacquer Sticks zijn pareltjes om te dragen én om in je lippenstiftcollectie uit te stallen.

