Video: ‘GTST’-actrice Robin Martens opgepakt wegens ‘mishandelen’ agent

Afgelopen weekend is een avond stappen voor voormalig ‘GTST’-actrice Robin Martens (27) behoorlijk uit de hand gelopen. Bij een vechtpartij in het centrum van Castricum is de brunette gearresteerd door de politie. Naar verluidt voor de ‘mishandeling’ van een agent…

Vechtpartij

In een persbericht schrijft de politie: “Plotseling kwam er een vrouw aanlopen, die de agent beetpakte en hem meerdere malen hard in het gezicht sloeg.” Hoewel de politie vanwege de privacy geen uitspraken mag doen over haar identiteit, zou het volgens Shownieuws gaan om de bekende actrice. Op videobeelden van het opstootje lijkt het inderdaad Robin Martens die flink uit haar plaat gaat tegen een aantal agenten…

‘Schadelijk voor Robin’

Een woordvoerder van Robin Martens noemt de politieverklaring ‘pertinent onwaar’. “Het gaat om een BN’er, dus dan wordt het nieuws al gauw opgeblazen”, zegt hij. “Ze zit ook al gewoon thuis, dat doen ze echt niet als er sprake is van mishandeling”, aldus de woordvoerder. Hij zegt een onderzoek in te stellen waarom het nieuws op deze manier door de politie naar buiten is gebracht, want ‘dit is echt schadelijk voor Robin’.

Toch werken de beelden niet bepaald in haar voordeel…

Bron: Superguide | Beeld: ANP