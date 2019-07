VIDEO: Glennis Grace ‘crashte’ een wedding en zó reageerde het bruidspaar

En aantal weken geleden maakte Glennis Grace het grootse nieuws bekend dat ze de bruiloft van een van haar fans nóg specialer zou maken. Afgelopen weekend was het zover en ‘crashte’ de zangeres de huwelijksdag van Hans en Tamara met een prachtige vertolking van de hit ‘I Will Always Love You’.

Het koppel werd enorm verrast toen ze terugkwamen van de ceremonie. “Toen stond Glennis daar”, horen we Tamara zeggen in bovenstaande aftermovie. “Ze heeft echt prachtig gezongen.” De bruidegom vult aan: “Het was bizar, echt bizar.”

Tribute

Op 6 en 8 september eert Glennis Grace haar grote voorbeeld Whitney Houston tijdens WHITNEY – a tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy. “Whitney wist niet alleen hele stadions te betoveren, haar muziek raakt juist ook op de meest intieme momenten”, aldus Glennis. “Ik vind dit ontzettend bijzonder en wil ook dit talent van Whitney eren door op 29 juni een bruidspaar te verrassen met een vertolking van haar prachtige lied I Will Always Love You.” Wil je bij een van de twee concerten zijn in september? Scoor je kaarten hier.

