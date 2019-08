Té lief: Bibi Breijman deelt video van enthousiaste en dansende Teddy

Dat Teddy soms best een ondeugd kan zijn, is Bibi Breijman tijdens dit moment vast alweer vergeten. Want in dit filmpje is de kleine meid toch echt om op te vreten?

“Lieve meisjes op je beeldscherm 😍 #novasue #bestie #teddy #baby #cutenessoverload”, schrijft Bibi bij de video. Te zien is hoe het dochtertje van een bandlid van Waylon lekker aan het meezingen is op het nummer Morgen uit de musical Annie.

Enthousiast

En dat de kleine spruit maar wat enthousiast wordt van deze zangkunsten blijkt wel uit haar dansmoves. Teddy klapt vrolijk mee en kijkt guitig de camera in. Ook de volgers van Bibi smelten bij het zien van dit spektakel. “Zangeresje in de dop hoor!!”, reageert iemand. Een ander merkt op: “Daar kun je alleen maar vrolijk van worden😍 Wat een schatjes.”

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

