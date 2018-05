‘Temptation Island’ is pas net van de buis of er komt alweer een nieuw seizoen aan. Met bekende koppels, dus je begrijpt dat we nóg benieuwder zijn naar hoe de stellen het er vanaf gaan brengen. Stukje bij beetje wordt er meer bekend over het populaire programma; zo weten we al een tijdje welke koppels we terug gaan zien en nu worden we lekker gemaakt met de eerste bewegende beelden.

Lees ook: Temptations Merijn heeft een nieuwe liefde en het is géén onbekende

De namen én foto’s van de verleiders zijn sinds vanochtend allemaal vrijgegeven, maar nu hebben we óók videomateriaal van de vrouwelijke verleiders. Enne, dat belooft nogal wat. Kijk mee!

‘Temptation Island VIPS’ is vanaf 7 juni exclusief te zien op Videoland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL