Samen met haar mannen Evgeniy Levchenko en zoontje Kiy geniet Victoria Koblenko van het zonovergoten Mallorca, en daar hoort een bezoekje aan het zwembad natuurlijk bij. De foto die de actrice hiervan deelt, valt echter niet bij al haar volgers in de smaak.

Op het zonnige kiekje is te zien hoe de vader zijn zoontje in het zwembad in de lucht gooit. ‘Vlieg maar lekker, jongen’, schrijft Victoria erbij. ‘Papa vangt je altijd op.’ Maar dat vliegen doet-ie net te hoog, wat betreft haar Instagramvolgers. ‘Zou wel veiliger zijn als hij zwembandjes om kreeg’, schrijft iemand. Anderen noemen het spelletje ‘levensgevaarlijk’ en vinden haar op deze manier ‘geen goede moeder’.

Positieve reacties

Gelukkig zijn er ook positieve reacties op de foto. ‘Wat een mooi moment tussen vader en zoon’, luidt een van de reacties. ‘Kijk hem genieten dan! Dat is toch waar je het voor doet?’

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram