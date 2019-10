Kort, lang, rood, blond: Victoria Koblenko (38) hebben we al met veel verschillende kapsels voorbij zien komen. Nu heeft ze haar lokken opnieuw onder handen laten nemen en gaat ze voor een zogeheten rainbow coupe. En daarmee kan ze rekenen op een hoop complimenten van haar trouwe fans.

Op Instagram deelt Victoria het resultaat van haar kappersbezoek. Op het kiekje is te zien hoe het model van haar kapsel nog vrijwel hetzelfde is als voorheen, maar haar lokken nu meerdere kleuren hebben. “Als je de regenboog niet kunt vangen, bén dan de regenboog”, schrijft ze bij de foto.

Positieve reacties

De actrice wordt overladen met complimenten na het delen van de foto. “Jij kunt echt alles hebben!”, laat iemand weten. Een andere reactie luidt: “Echt onwijs gaaf!” Ook vraagt een volger zich af of het een permanente nieuwe look is, waarop Victoria antwoordt dat het zo’n ‘twintig wassingen’ blijft zitten.

Liefde

Onlangs stond Victoria nog in Flair met haar blonde coupe. In het bijbehorende interview vertelde ze onder meer over haar tijdelijke relatiebreuk met geliefde Evgeniy Levchenko. “Onze relatie was in de 1.0-versie gewoon niet goed”, aldus de actrice. “Je kunt heel gepassioneerd en liefdevol naar elkaar toe zijn, maar als het alleen maar explosief is, is dat uitputtend. We hadden een kinderwens, maar in die vorm konden we er geen baby bij hebben.”

Gelukkig gezin

Sinds een aantal jaar zijn de twee weer ontzettend gelukkig samen. In augustus 2016 werd hun liefde bekroond met een prachtige zoon die luistert naar de naam Kiy.

