Victoria Beckham wordt gek van legokasteel van manlief David

Via haar Instagram Stories houdt ze haar volgers op de hoogte van het bouwproces van manlief. ‘Hij was vannacht tot 03.30 uur op en hij is nu alweer met z’n kasteel bezig’, aldus Victoria zondagochtend. ‘Dit kasteel verwoest mijn leven’, schrijft ze bij haar video. Dochter Harper, die groot Harry Potter-fan is, kan natuurlijk niet wachten tot het bouwsel klaar is.

Gelukkig voor Victoria en Harper komt het einde in zicht. David heeft namelijk nog maar tien zakken met steentjes over.

Bron en beeld: ANP

