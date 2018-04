Victoria Beckham ontwerpt Spice Girls-shirt voor het goede doel

Hoewel de modeontwerpster normaal gesproken alleen maar topstukken voor haar eigen designermerk ontwerpt, is de voormalige Spice Girl nu ook aan de slag gegaan voor het goede doel. En wel met een heel bijzonder item!

Lees ook: Say you’ll be there! ‘Spice Girls aanwezig op huwelijk prins Harry en Meghan’

Je kan het meisje namelijk wel uit de Spice Girls halen, maar de Spice Girl nooit uit het meisje. En dus trommelde Posh Spice haar team bij elkaar om een speciaal Spice Girls-shirt voor Red Nose Day te ontwerpen.

Girl power

‘Ik heb zelf gezien hoe Red Nose Day USA het leven van miljoenen kinderen heeft geholpen. En dat is een hele grote inspiratie voor mij geweest. Ik vind het dan ook een eer dat ik dit t-shirt heb mogen ontwerpen en hiermee de boodschap van girl power kan overbrengen aan alle jonge vrouwen en kinderen ter wereld.’

Kinderen in nood

Naast dat iedere fan natuurlijk dolgraag een shirt met daarop de Spice Girls wil, gaat het hele bedrag van circa 40 euro ook nog eens naar kinderen in nood. Oftewel: twee hele goede redenen om het iconische shirt vandaag nog te bestellen. Spice Up Your Life!

Bron: HLN.be | Beeld: Getty