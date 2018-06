Victoria Beckham ontkracht scheidingsgeruchten met deze lieve foto

Al langer gaan de geruchten de ronde dat er problemen zouden zijn in het huwelijk van David en Victoria Beckham. Zo zouden meerdere Britse journalisten op Twitter zeggen dat de twee zouden gaan scheiden naar aanleiding van een overspelige David. Maar op social media laat Victoria zien dat alles nog koek en ei is tussen de twee.

Zo deelde de succesvolle ontwerpster een foto van haar en zesjarige dochter Harper, waarbij ze schrijft: ‘Ochtendknuffels, kus, zoveel liefde. We houden van je en missen je, David Beckham.’ David is op het moment in Miami voor de start met zijn eigen voetbalteam.

Huwelijksproblemen

Woordvoerders van het stel, dat inmiddels al negentien jaar getrouwd is, reageerden al snel op de geruchten en lieten weten dat er niets van klopt. Ook Victoria probeert op haar manier via social media de wereld duidelijk te maken dat er geen problemen zijn tussen haar en de ex-voetballer. David plaatste daarentegen een post waarbij hij de trouwkleding van hem en Victoria aanbiedt – niet omdat hij huwelijksproblemen zou hebben, maar om een goed doel te steunen. De opbrengst gaat naar een fonds voor de slachtoffers bij de aanslag in Manchester tijdens het concert van Ariana Grande van vorig jaar.

Kritiek

Victoria staat erom bekend altijd gevat te reageren op geruchten die over haar en haar familie worden verspreid. Zo reageerde ze onlangs briljant op alle kritiek die ze kreeg naar aanleiding van haar gezichtsuitdrukking tijdens de royal wedding van prins Harry en Meghan Markle. Er werd gezegd dat ze chagrijnig keek en daar totaal geen aanleiding voor had (want hallo, je bent op de royal wedding). De ontwerpster plaatste vervolgens een foto op Instagram waarin we haar zien in een sweatshirt met de tekst ‘It’s a dark but happy place’. Daaronder schreef ze: ‘When you’re smiling on the inside’ – een duidelijke hint naar de kritiek. Lekker bezig, Vic.

Beeld: ANP