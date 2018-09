‘Victoria Beckham is al een paar maanden zwanger van vijfde kindje’

Al een tijd doen de geruchten de ronde dat het huwelijk tussen David en Victoria Beckham onder hoogspanning staat. Die roddels kunnen echter van tafel geveegd worden, want volgens een insider is de modeontwerpster in verwachting van haar vijfde kindje.

Volgens de bron is het koppel hartstikke gelukkig en zouden de twee in maart een vijfde kindje krijgen, wat betekent dat Victoria al een aantal maanden zwanger moet zijn. Er wordt onthuld dat de Beckhams onlangs hun dierbaren bij elkaar hebben geroepen om het blijde nieuws mee te delen. ‘Laatst hebben ze hun beste vrienden uitgenodigd voor een fijne avond samen’, aldus een bron tegenover OK! Magazine. ‘Toen zei David met betraande ogen dat baby nummer 5 eraan komt. Ze zijn ontzettend enthousiast en voelen zich vereerd.’ De insider zegt zelfs te weten wat het geslacht wordt van het kindje; volgens hem zou het stel een dochter verwachten.

Geen verrassing

Als we de insider mogen geloven, is het geen complete verrassing dat Victoria op dit moment zwanger is. ‘Iedere keer als ze problemen hebben, breiden ze hun gezin uit. Dat lijkt echt te werken voor hen. David houdt er echt van als Victoria zwanger is. Ze straalt en is rustiger. En zij adoreert hem om hoe attent hij is.’

Kinderen

Hoe de andere kinderen van de Beckhams hebben gereageerd op de komst van een broertje of zusje? Volgens de bron is de 19-jarige Brooklyn in shock. ‘Romeo (16) en Cruz (13) zijn echt heel blij’, vervolgt hij. ‘De kleine Harper (7) lijkt wel enthousiast te zijn, maar ook een beetje verward. Het is heel schattig.’

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP