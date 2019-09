Chantal Janzen verrast ernstig zieke fan in Prinses Máxima Centrum

Chantal Janzen heeft een bezoekje aan het Prinses Máxima Centrum gebracht om de zieke Kiki te verrassen. Het meisje is namelijk een groot fan van Chantal.

Verrassingsbezoek

In een post op Instagram vertelt Chantal enkele weken gespamd te zijn met tientallen berichtjes van vriendinnen van Kiki. Ze vonden dat hun o zo sterke vriendin een verrassingsbezoek van haar allergrootste idool verdiende. Dat kon Chantal niet negeren en dus besloot ze het meisje inderdaad te verrassen.

Stelletje ‘engerds’

Chantal wilde Kiki dolgraag een hart onder de riem steken. “Lieve Kiki”, schrijft ze bij twee lieve foto’s van haar bezoek. ” Wat heb je toch lieve vriendinnetjes om je heen, want deze ‘engerds’ hebben mij de afgelopen twee weken helemaal plat gespamd en gestalkt met berichtjes over jou!”

Bijzondere ontmoeting

“Gisteren zag ik je dan eindelijk. Jij zei dat je het een eer zou vinden als ik onze foto’s op mijn Insta zou posten. Nou, lieve, leuke, stoere, grappige, mooie, sterke Kiki, het was juist voor mij een eer om jou te mogen ontmoeten gisteren!” Op de foto’s omhelst Chantal het meisje. “Het was één groot feest”, aldus de presentatrice. Er was Limburgse vlaai, er werd veel geknuffeld, Kiki’s papa, mama en zusje waren er, en Chantal en Kiki hadden matching sokken! “Ik vond het heel fijn om bij je te zijn lieve Kiki, en ik denk aan jou! Liefs voor al die lieve vrienden en vriendinnen om jou heen!”

Verzoek aan volgers

Chantal heeft nog wel een verzoekje voor al haar volgers op Instagram. “Zouden jullie in de reacties hieronder niet tegen mij iets willen zeggen, maar juist allemaal een soort van kushandje voor Kiki willen plaatsen? (Waarom zeggen we niet, dat is iets tussen ôs: Kiek en mij).”

Lieve berichten

Aan dat verzoek wordt gelukkig massaal gehoor gegeven. Ook bekende vrienden van Chantal reageren onder de foto. Zo schrijft Gordon als een van de eersten: “Dikke kus, Kiki”. Anderen die van zich lieten horen zijn zangeres Maan, visagist Leco van Zadelhoff, Leontine Borsato, Claudia de Breij, Nicolette Kluijver en Monica Geuze, die allen reageren met een paar lieve smileys en sterktewensen.

