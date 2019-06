Vermeende minnares (25) Humberto: ‘Het gaat niet echt goed met me’

Net als je denkt dat de storm is gaan liggen in de zaak ‘Humberto Tan’s overspel met Dionne Stax’, verschijnt een nieuwe vermeende minnares ten tonele. Vorige week meldden diverse media dat de presentator zijn vrouw Ineke opnieuw zou bedriegen, ditmaal een 28 jaar jongere fotografe.

Teleurgesteld

Hoewel Fleur met Humberto zou hebben afgesproken haar mond te houden tegenover de media, doet Fleur – die in een mediastorm terecht is gekomen – deze week haar verhaal in Story. Uit het interview met Fleur blijkt in elk geval dat ze teleurgesteld is dat hun zakelijk begonnen relatie nu tot een eind gekomen is: “Dat is heel naar”.

‘Ik ben geschrokken’

“Het gaat niet echt goed met me”, vertelt Fleur vlak bij haar woonadres aan Story. Fleur woont nog thuis bij haar ouders in een kapitale villa in Gelderland.”Ik ben behoorlijk geschrokken van wat er wordt gezegd en geschreven. Het is veel en heftig.”

‘Dat zou ik hem niet aandoen’

Story schrijft: ‘De diverse uiterst seksueel-specifieke WhatsApp-berichten aan Fleur die door Humberto zouden zijn gestuurd, circuleerden al geruime tijd in de media en waren vanaf maandag 27 mei ook al in het bezit van Story. Fleur toont zich verbijsterd als ze dit verneemt. “Zoiets is toch privé?”, stelt ze, waarna ze nog eens benadrukt deze berichten niet zelf te hebben verspreid om zo in de publiciteit te komen. “Ik ga toch niet mijn eigen graf graven? Dat zou ik mezelf en hem niet aandoen. Een belachelijk idee.”‘

Relatietherapie

Humberto Tan lag in het voorjaar van 2017 onder vuur omdat hij een affaire zou hebben met voormalig NOS-nieuwslezeres Dionne Stax. Humberto heeft deze relatie nooit bevestigd, noch ontkent. In het zojuist verschenen LINDA. Zomerboek is Humberto voor het eerst openhartig over wat de ophef voor zijn huwelijk met Ineke betekend heeft. Hij geeft onder meer toe dat hij en zijn vrouw samen in relatietherapie gegaan zijn. Het interview werd pijnlijk genoeg afgenomen vòòrdat het nieuws over de mogelijke tweede affaire vorige week de media bereikte.

Het volledige interview lees je in de nieuwste Story, editie 26.

