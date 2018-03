Eindelijk! Verloofde van Johnny de Mol showt prachtige babybuik

Het einde komt in zicht voor Anouk van Schie en Johnny de Mol. Dat is overigens positiever dan het klinkt, want de twee verwachten hun eerste kindje samen. Eerder deelde Anouk al een foto van haar beginnende babybuik, maar nu is ‘ie pas echt goed in beeld en deelt ze met haar volgers hoe het nu gaat.

Lees ook

Met deze ring vroeg Johnny de Mol zijn Anouk ten huwelijk

Het aftellen is begonnen

Vorig jaar was het groot nieuws toen Johnny en zijn Anouk aankondigden een kleintje te verwachten. En hoewel het niet bekend is wanneer ze uitgerekend is, laat Anouk toch weten dat het einde van de zwangerschap nadert. Op social media schrijft ze: ‘Nog even… en we zijn compleet’.

Baby Johnny zal waarschijnlijk niet héél lang meer op zich laten wachten… Wordt vervolgd!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Peter Smulders