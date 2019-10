Groot verlies voor Sylvie Meis: ‘Ik ben diep geschokt’

Verdrietig nieuws voor Sylvie Meis (41). De presentatrice heeft afscheid moeten nemen van een vriendin en herdenkt haar dierbare met een prachtige foto op Instagram.

“Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar Almuth Wehmeyer’s man, kinderen, familie en geliefden”, schrijft Sylvie bij een foto met haar vriendin. “Ik ben diep geschokt en kan niet geloven dat ze er niet meer is. Almuth zal ontzettend gemist worden.”

Voetbalvrouw

Almuth werd slechts 65 jaar en kwam te overlijden aan de gevolgen van een gescheurde aorta. Ze was getrouwd met Bernd Wehmeyer, een oud-voetballer. Samen kreeg het stel twee kinderen: Caroline en Jan.

Duitsland

Almuth was een van de eerste die haar opving toen ze 15 jaar geleden in Duitsland kwam te wonen na de scheiding van Rafael. “Ik zal nooit vergeten hoe ze mij onder haar vleugels nam toen ik naar Hamburg verhuisde in 2005”, aldus de geëmotioneerde Sylvie. Ze sluit af: “Voor altijd de First Lady van HSV… rust in vrede, mijn lieve vriendin.”

