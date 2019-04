Hilarisch: verklede Jim Bakkum lijkt sprekend op… Elise Schaap

Dat Jim Bakkum niet vies is van een verkleedpartijtje, wist hij afgelopen weekend te bewijzen met een opvallend kiekje. Zo transformeerde hij dit weekend tot vrouw, maar fans moesten twee keer kijken voor ze doorhadden dat het om de zanger ging en niét om Elise Schaap.

Wie zich ooit heeft afgevraagd hoe Jim eruitziet als vrouw, heeft nu eindelijk een antwoord. De zanger en acteur kreeg tijdens de doorpas van zijn nieuwe film Onze Jongens in Miami een roze pruik, make-up en nepwimpers aangemeten. Tot grote verwarring van veel fans. “Ik dacht serieus in de eerste blik dat dit Elise Schaap was!”, reageert een fan op Jims ‘nieuwe’ look. Onder de foto regent het reacties van mensen die hetzelfde dachten. En zelfs Elise zélf was ervan in de war! “Ja, ik dacht dus ook dat ben ik…”, grapt ze. Anderen zien ook een gelijkenis met Daphne Deckers.

Tweede film

Jim traint op dit moment hard voor het vervolg op Onze Jongens. “Deel 1 was al fantastisch om te maken dus je snapt dat ik niet kan wachten om te beginnen met draaien”, aldus de acteur over de film. “Ik krijg ook alweer rode vlekken (én oortjes) als ik het script lees, maar dat komt zéker goed.”

Lees ook

Zien: Jim Bakkum ondergaat makeover (en we vinden ‘m nu nóg knapper!)

We moeten nog even geduld hebben tot de film op het witte doek verschijnt; Onze Jongens in Miami is pas in januari 2020 in de bioscoop te zien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram