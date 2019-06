Olcay verklaart plotselinge relatiebreuk met Ruud de Wild: ‘Er is iets naars gebeurd’

De onthulling dat Olcay Gulsen en Ruud de Wild een setje vormden, zorgde voor heel wat verraste reacties. De twee leken helemaal in de wolken, tot Olcay en Ruud vorige week geheel onverwachts bekendmaakten niet langer samen te zijn. In ‘Story’ en bij ‘6 Inside’ verklaart de presentatrice de plotselinge breuk.

De echte reden

Olcay en Ruud waren zo’n vier maanden samen en waren dolgelukkig samen, zo hebben beiden zelf bevestigd. Dat Olcay vorige week vrijdag een punt zette achter hun relatie, had dan ook niets met Ruud persoonlijk te maken. In de nieuwe Story en voor de camera’s van 6 Inside laat de presentatrice weten waar het dan wél aan lag.

‘Ik moet ruimte voor mezelf nemen’

“Er is iets naars gebeurd. Vorige week is mijn ex-vriend en mijn beste vriend onverwacht overleden. Ik bedoel daarmee één en dezelfde persoon. Het gaat om een Engelsman, die nadat onze relatie eindigde altijd mijn beste vriend is gebleven”, aldus Olcay in Story. “Zijn overlijden heeft mij aan het denken gezet. Dingen een ander perspectief gegeven. Het heeft me er nog meer van overtuigd dat ik moet genieten van het leven. Dat het tijd is om alle ruimte voor mezelf te nemen, in plaats van iemand anders de hele tijd te entertainen. Dat is de reden.”

‘In m’n hart geen ruimte nu’

Bij 6 Inside vertelt ze nog: “Ik heb het zwaar gehad. Veel verdriet, nog steeds. We hebben vijftien jaar onwijs goed contact met elkaar gehad. Het moment dat ik hoorde dat James was overleden, toen had ik gewoon echt tijd en ruimte voor mezelf nodig. Ik kan er niks bij hebben. Olcay zegt dat ze Ruud “een te gekke man” vindt en dat ze het zonde zou vinden als ze geen contact meer zouden houden. “Alleen in m’n hoofd en in m’n hart is er gewoon even geen ruimte voor iemand nu.”

Geen hoop

Dat klinkt enigszins alsof die ruimte er wel weer kan komen en alsof het mogelijk ooit weer goed komt tussen de twee, toch? In Story laat Olcay echter weten dat ze bij haar besluit blijft. “Nee, dit is wel definitief”, aldus Olcay.

