Verdrietig nieuws: voorlopig geen derde ‘Sex and the City’-film

Verdrietig nieuws voor Sex and the City-fans.Volgens actrice en producent Sarah Jessica Parker zijn er geen plannen voor een derde Sex and the City-film.

“Het is niet iets waar we nu over praten”, aldus de 53-jarige Sarah Jessica. Daarmee lijkt een vervolg op de films en de populaire serie verder dan ooit.

Gerucht

Vorige maand dook er een gerucht op over een derde film. Hierin zou Mr. Big doodgaan. Hij is de grote liefde van Sarah Jessica’s personage Carrie Bradshaw. Maar Mr. Big-acteur Chris Noth ontkende dit al snel en zei dat er geen derde film kwam. En in oktober liet Sarah Jessica nog weten geen nieuwe film te willen maken zonder tegenspeelster Kim Cattral. Parker en Cattral ruziën al tijden openlijk.

In de tussentijd focussen wij al onze hoop op Sarah Jessica. Dat er geen vervolg komt op de Sex and the City-films ligt niet aan haar. Zij heeft altijd laten weten graag een derde film te willen maken.

Bron en beeld: ANP