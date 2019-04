Verdrietig nieuws voor familie Borsato: ‘We konden 15 jaar van haar genieten’

De familie Borsato heeft afscheid moeten nemen van hun geliefde viervoeter Shaggy. Leontine en zoon Luca delen op Instagram beelden van het hondje en schrijven lieve woorden. “We zijn verdrietig maar ook ontzettend dankbaar dat we ruim vijftien jaar van haar hebben mogen genieten”, aldus Leontine, de echtgenote van Marco Borsato.

‘Ik vond je af en toe bloedirritant’

Luca maakt er nog een grapje van, maar mist het hondje ook. “Al vond ik je af en toe bloedirritant als je voor m’n voeten liep, je was altijd de liefste hond die er was. Vanaf mijn 5e in mijn leven. Wat een tijd”, schrijft hij bedroefd. Verder belooft hij goed op Bella te letten, de andere hond van het gezin.

Stil monnikje

In 2004 kozen de Borsato’s voor pup Shaggy, een Lhasa Apso. Dat is een Tibetaans monnikenhondje dat goed tegen verschillende weersomstandigheden kan en weinig blaft. “De monniken gebruikten hem bijvoorbeeld om hun voeten warm te houden, maar voor ons is het gewoon een kleine grote vriend”, schreef Marco destijds.