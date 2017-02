Verdrietig nieuws: Nicolette Kluijver heeft voorstadium van longkanker

Nicolette Kluijver kreeg deze week heftig nieuws te verwerken: ze blijkt een beginnende vorm van longkanker te hebben. In overleg met RTL heeft de 32-jarige presentatrice daarom besloten om haar werkzaamheden voor de zender direct stil te leggen.

In een statement zegt Nicolette: ‘Gisteren heb ik de uitslag gekregen van een biopt dat is genomen uit mijn linker long. De uitslag is niet goed. De onrustige cellen zijn ontstaan uit de tbc plek die vorig jaar bij mij is vastgesteld. Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk’

‘Het komt goed’

‘Spoedig wordt een deel van mijn linker long eruit gehaald. Het is slecht nieuws maar ik ben ergens heel dankbaar dat ik er in dit stadium achter ben gekomen. Dat is een wonder en te danken aan het uitstekende werk van mijn artsen. De kans op genezing is groot, maar het zal een lange weg worden. Gelukkig kun je met anderhalve long goed leven. Ik wil iedereen vragen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren. Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed.’

RTL laat weten Nicolette heel veel positiviteit en kracht toe te wensen en haar waar mogelijk te steunen.

Bron: rtlnieuws.nl / lindanieuws.nl