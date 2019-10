Vader Wesley Sneijder ernstig ziek: ‘We hebben het erg zwaar’

Na de aangekondigde echtscheiding van Yolanthe heeft Wesley Sneijder een nieuwe dreun te verwerken gekregen: zijn vader Barry is ernstig ziek.

Dichtbij om familie te steunen

Omdat Wesley de laatste maanden minder actief is op Instagram, deelde hij zijn verdriet niet met de buitenwereld. Na de nog steeds spelende scheiding van Yolanthe trok Wesley zich terug in zijn vertrouwde leefomgeving Utrecht, waar veel van zijn vrienden en familie wonen. Zo heeft Wesley de kans om zijn vader van dichtbij te steunen.

‘We blijven positief’

Aan Story laat zijn broertje Rodney namens de familie weten dat Barry er zeker niet alleen voor staat. “Onze vader is ziek. We hebben het momenteel erg zwaar, maar blijven positief. We zullen onze vader door deze zware periode heen slepen.”

Stresskilo’s

Het uit elkaar vallen van zijn gezin en nu de ziekte van zijn vader, dat is Wesley niet in de koude kleren gaan zitten. Jarenlang moest de topsporter zich aan een strikt regime houden, maar beelden toonden eerder aan dat Wesley de teugels de laatste tijd (behoorlijk) wat laat vieren… De onlangs met pensioen gegane voetballer is behoorlijk wat kilo’s aangekomen. Zijn ‘buikje’ was na zijn eerste verschijning in het openbaar enige tijd geleden onderwerp van gesprek in binnen- én buitenland.

Ook voor Yolanthe turbulente periode

In Jinek liet Yolanthe zich eind augustus voor het eerst uit over de breuk met Wesley, met wie ze bijna tien jaar samen was en zoontje Xess Xava (4) kreeg. “Om heel eerlijk te zijn, vond ik het spannend om hier vanavond te zitten”, zei ze destijds met een ietwat trillende stem. “Omdat het voor het eerst weer is voor de camera’s en er veel gebeurd is. En het nog steeds best wel turbulent is. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Ik ben blij dat ik hier nu kan zijn voor DNA [haar nieuwe politieserie, red.] en alle andere dingen die ik ga doen”, aldus Yolanthe, die liet weten dat het goed met haar gaat.

Bron: Story | Beeld: ANP