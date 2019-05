Triest: vader Songfestivalcommentator Cornald Maas plotseling overleden

Songfestivalcommentator Cornald Maas kreeg bij thuiskomst uit Tel Aviv een flinke tegenslag te verwerken. Zijn vader is onverwacht overleden, laat Cornald maandag weten op Twitter.

De presentator keerde zondag terug uit Tel Aviv, waar hij was vanwege het Eurovisiesongfestival. Omdat Cornald nog steeds veel wordt benaderd over het liedjesspektakel, besloot hij het verdrietige nieuws te delen. “Met aarzeling, maar doe het toch hier omdat ik zo ontzagwekkend veel gebeld en gemaild word ivm songfestival: ik ‘uit de lucht’ omdat ik net gehoord heb dat m’n vader plotseling is overleden.”

Arcade

In zijn bericht hint de presentator ook naar de overwinning van Duncan Laurence. Zijn bericht sluit hij dan ook af met de hashtag #LovingYouIsALosingGame, een fragment uit Duncans nummer Arcade.

Met aarzeling, maar doe het toch hier omdat ik zo ontzagwekkend veel gebeld en gemaild word ivm songfestival: ik ‘uit de lucht’ omdat ik net gehoord heb dat m’n vader plotseling is overleden #LovingYouIsALosingGame — Cornald Maas (@cornaldm) 20 mei 2019

