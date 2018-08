Og3ne’s Lisa neemt het op voor vader en 35 jaar jongere vriendin

Gisteren maakte Ricardo Vol (55), de vader van de drie zingende zusjes van Og3ne, bekend dat hij verliefd is. Iets meer dan een jaar na het overlijden van zijn vrouw en de moeder van Lisa, Shelley en Amy is hij weer gelukkig, met de maar liefst 35 jaar jongere Janine, die tevens enorm fan van Og3ne blijkt te zijn. De bekendmaking kon rekening op flink wat kritiek.

Ophef

Veel mensen vallen over het enorme leeftijdsverschil tussen de twee. Het regende dan ook negatieve reacties onder de post van vader Vol op Instagram, een foto van hem en zijn vlam. Ook is er veel kritiek op het feit dat Janine groot fan is van Ricardo’s dochters en dat Og3ne-moeder Isolde pas een jaar geleden overleden is. Veel van de nare reacties zijn inmiddels verwijderd.

‘Dochters willen hun vader gelukkig zien’

De drie zussen lieten in een statement al weten “ontzettend blij” te zijn voor hun vader. “Het doet ons enorm goed om mee te maken dat papa weer wat blijdschap vindt”, aldus Lisa (24) en de tweeling Shelley en Amy (22). “We hebben van dichtbij meegemaakt dat Janine een supergrote steun is, onze vader gelukkig en blij maakt, iets wat je als dochters natuurlijk het allerliefste wilt.”

Wijze woorden

Inmiddels heeft Lisa ook nog apart gereageerd op de ophef. “Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden”, zet ze onder een nieuwe Instagramfoto. Uit de reacties op haar bericht blijkt dat haar fans haar groot gelijk geven.

Beeld: ANP