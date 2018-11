Vader OG3NE-zusjes kijkt nu al uit naar eerste kerst met nieuwe liefde

Ricardo Vol kan nu al niet wachten tot de feestdagen met zijn nieuwe liefde Janine. En om helemaal in de stemming te komen, heeft de vader van de OG3NE-zusjes Lisa (24), Amy (22) en Shelley (22) alvast de kerstboom opgetuigd.

Ongeveer een jaar na het overlijden van Isolde, de moeder van de zangeressen, heeft Ricardo opnieuw het liefdesgeluk gevonden. Hem staat dan ook alles behalve een eenzame kerst te wachten.

Kerstboom

Het is dan ook niet verrassend dat Ricardo niet kan wachten tot de gezellige decembermaand aanbreekt; het huis is dan ook al flink versierd. In haar Instagram Stories deelt zijn vriendin vol trots een kiekje van de kerstboom. ‘Dat heb je prachtig gedaan!’, schrijft ze erbij.

Kritiek

Ricardo kreeg veel kritiek over zich heen omdat Janine een stuk jonger is dan hij; de vader van de OG3NE-meiden is 55, zijn nieuwe vriendin 20. Zó denken haar ouders over de relatie.

