Ricardo Vol, de vader van Lisa, Amy en Shelley van OG3NE, is geschrokken van de negatieve reacties op zijn relatie met een 35 jaar jongere fan van zijn dochters. Aan Privé vertelt hij dat de relatie alleen maar sterker is geworden, ondanks kwetsende opmerkingen op sociale media.

Ricardo maakte eerder deze maand bekend opnieuw verliefd te zijn. Ruim een jaar nadat hij zijn vrouw Isolde verloor aan kanker, heeft hij een relatie met de 20-jarige Janine Aarts die fan is van OG3NE. De zangeressen Lisa, Amy en Shelley van OG3NE zijn blij met de nieuwe relatie van hun vader Ricardo Vol, ondanks het leeftijdsverschil van 35 jaar. ‘De band met mijn dochters is super en ze zijn blij dat ik sinds enkele maanden weer probeer gelukkig te worden. Ze zien de fonkelingen terugkomen in mijn ogen en dat maakt de meiden ook echt blij’, vertelt Ricardo Vol (55) aan Privé.

Aanvallen

‘Nadat we het zelf tijdens onze vakantie hadden bekendgemaakt, kwamen er eerst alleen maar positieve reacties. Maar later ook veel onaardige en harde aanvallen op ons. Daar zijn we wel van geschrokken. De tweede week waren we bezig deze buitensporige en kwetsende opmerkingen van sociale media te verwijderen. Maar daardoor zijn we ook, nog meer, naar elkaar gegroeid.’

Moeder Isolde

De moeder van Lisa (24), Amy (22) en Shelley (22) overleed vorig jaar aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Isolde was ook de inspiratie voor het nummer ‘Lights And Shadows’, het liedje waarmee OG3NE Nederland vorig jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Het nummer is geschreven door Ricardo, die vaker muziek schrijft voor zijn dochters.

