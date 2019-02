Schokkend: vader (44) van topmodel Rose Bertram dood aangetroffen

Verschrikkelijk nieuws voor Rose Bertram (24) en haar familie. Het topmodel en de vrouw van profvoetballer Gregory van der Wiel is haar vader geheel plotseling verloren door een vreselijk ongeluk.

Tragedie

De vader van Rose, Dave Bertram uit Kortrijk, is op 44-jarige leeftijd dood aangetroffen in een caravan op een camping in Nieuwpoort. Een koolmonoxidevergiftiging zou hem fataal zijn geworden. Ook zijn hond is levenloos aangetroffen in de stacaravan.

‘Al een week niet gezien’

De twee zijn gevonden door medebewoners van camping Polderpark I. Ze vertrouwden het niet toen ze constateerden dat ze Dave al een week niet hadden gezien. “Want hij had nog maar een nieuwe puppy gekocht, een Jack Russel. Hij liet het hondje normaal gezien elke dag uit”, vertelt een bewoner van de camping aan Het Laatste Nieuws. Toen ze zagen dat een raam van de caravan zwart zag, besloten ze een kijkje te nemen. De deur bleek niet op slot en binnen troffen ze Dave en de pup aan.

Rustig leventje

Dave woonde op de camping waar hij volgens ‘buren’ met plezier leefde. Medebewoners omschrijven hem als een vriendelijke, goedlachse en behulpzame man die bijvoorbeeld “met plezier de tuintjes van medebewoners onderhield” wanneer ze een tijd afwezig waren. “Hij was ook handig en hielp geregeld bij klusjes in caravans van anderen.”

Gezin

De Vlaamse Rose, die onder meer werkt voor H&M en L’Oreal, én het nieuwe gezicht is van Rihanna’s lingerielijn Savage x Fenty, heeft nog niet gereageerd op het plotselinge verlies. Rose en haar Nederlandse voetballer, die na een carrière bij onder andere Ajax en Paris-Saint Germain nu speelt bij Toronto FC in Canada, werden vorig jaar ouders van hun eerste kindje, dochtertje Naleya.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram) op 11 Nov 2018 om 3:04 (PST)

