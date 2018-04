Zó schattig: Meghan Markle’s vader in Starbucks gespot met plaatjesboek van Engeland

Voor vaders is het toch even slikken als je dochter gaat trouwen. Maar als je dochter gaat trouwen en in één klap prinses wordt én aan de andere kant van de wereld gaat wonen in een paleis, dan is dat wel even van een heel andere orde.

Gespreksstof

We kunnen ons heel goed voorstellen dat Thomas Markle ondertussen toch last van de zenuwen krijgt. Ter voorbereiding op het huwelijk van het jaar leest Meghan’s 73-jarige vader in een Starbucks het boek Images of Great Britain. Want je moet toch íets hebben om over te praten als je opeens naast Queen Elizabeth of prins Charles in de kerk zit?

Teruggetrokken leven

“Thomas is meer dan gelukkig dat hij aan de zij van zijn dochter staat op de dag dat zijn kleine meisje prinses wordt – ook al moet hij voor die tijd wel het één en ander overwinnen. Hij vindt het niet bepaald een prettig idee dat de hele wereld meekijkt; hij leidt een teruggetrokken leven in Mexico. Toch houdt niets hem tegen om Meghan aan zijn arm naar het altaar te brengen op de grote dag”, zegt een bron tegen The Sun.

Meghan Markle's dad Thomas revises British landmarks ahead of walk down aislehttps://t.co/c5rV4jON7g pic.twitter.com/xlSjyPfd8s — The Sun (@TheSun) April 4, 2018

Thomas en dochter Meghan vroeger:

Beeld: Hollandse Hoogte