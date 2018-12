Vader Meghan Markle smeekt op tv om contact met zijn dochter

‘We’re family. Please reach out to me.’ Met deze woorden smeekt Thomas Markle om contact met zijn dochter. De hopeloze vader vertelt in het programma Good Morning Britain dat hij haar elke dag probeert te bereiken. Tevergeefs.

Thomas heeft zijn dochter niet meer gesproken sinds de voorbereidingen voor het huwelijk. De hertogin verbrak destijds het contact, waardoor hij zijn schoonzoon nog nooit heeft ontmoet. De vader hoopt dat zij nu wél iets van zich laat horen. ‘Ik hou zo veel van je. Je bent mijn dochter en ik zou graag iets van je willen horen’, zegt hij in het programma. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we onze geschillen kunnen oplossen, want we zijn familie. Laat alsjeblieft iets van je horen.’

Familieproblemen

De hopeloze vader hoopt zelfs dat koningin Elizabeth hem wil helpen. ‘Ik zou het op prijs stellen als ze iets kan doen en ik zou toch zeggen dat zij familieproblemen wil oplossen’, zei hij. ‘Alle families, koninklijk of niet, zijn hetzelfde en ze zouden bij elkaar moeten zijn. Zeker rond de feestdagen.’

WORLD EXCLUSIVE ’We’re family. Please reach out to me.’ Meghan Markle’s father Thomas says he tries to reach out to his daughter every day but hasn’t had a response.@piersmorgan | @susannareid100 | #GMB pic.twitter.com/o4VgU96SGD — Good Morning Britain (@GMB) 17 december 2018

