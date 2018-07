Vader Meghan Markle: ‘Ik zie de pijn door haar glimlach heen’

Meghan Markle zou in de gelukkigste periode van haar leven moeten zitten nu ze met haar grote liefde is getrouwd. Maar de voormalige Hollywoodactrice is juist doodongelukkig. Althans, dat claimt haar vader Thomas Markle.

Dat Meghan niet gelukkig is, is volgens haar vader te zien aan haar glimlach. ‘Ik heb haar glimlach jaren gezien. Ik wéét hoe ze lacht. En ik vind de glimlach die ik nu zie niet leuk. Het is er een waar de pijn vanaf te lezen is,’ zegt hij tegen Daily Mail. Ze zou doodsbang zijn in haar nieuwe rol als hertogin en de druk die daarbij komt.

Hoge prijs

De kersverse hertogin van Sussex heeft ook moeite met de overstap van het leven als actrice naar dat van een publiek figuur. Meghan heeft haar carrière moeten opgeven om met Harry te zijn, en dat eist volgens Thomas zijn tol. ‘Je betaalt een hoge prijs om van die familie deel uit te mogen maken,’ aldus de vader van Meghan.

Beeld: ANP