Oei: de vader van Meghan Markle verklapt groot babygeheim

Sinds het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle wordt er druk gespeculeerd over wanneer het koppel hun eerste kindje zal krijgen. Terwijl Kensington Palace daar geen uitspraken over doet, heeft Meghans vader zijn mond al voorbijgepraat.

Thomas Markle (74) verklapte recentelijk aan Mail on Sunday het grote babygeheim door te zeggen: ‘Het is verdrietig dat Meghan en Harry ergens in het komende jaar een kind krijgen en dat ik dan opa word, maar als we geen contact hebben, krijg ik mijn kleinkind niet te zien. Hoe triest is dat, om een kind zijn grootvader te ontnemen, omdat ik een paar kritische woorden over de koninklijke familie heb gezegd?’

‘Ergens in het komende jaar’

Thomas, met wie Meghan al een tijdje geen contact meer heeft omdat hij te loslippig zou zijn, zegt dus niet wannéér Meghan precies moet bevallen. Wél suggereert hij dat dit ‘ergens in het komende jaar’ staat te gebeuren. Grote kans dat Thomas dat binnenkort ook onthult, want: ‘Meghan zegt zelf al de afgelopen zes of zeven jaar dat ze graag een gezin wil. Harry zegt het ook. En dat is oké, maar op het moment dat ik het zeg, ben ik persona non grata. Ik heb het gehad met Meghan en de koninklijke familie. Ze willen dat ik mijn mond houd, maar ik laat mij niet het zwijgen opleggen!’

