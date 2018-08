Meghan haar vader óók niet bij eerste bruiloft aanwezig

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de familie van Meghan de voorpagina haalt. Nu komt naar buiten dat de vader van Markle óók niet bij haar eerste bruiloft aanwezig geweest zou zijn.

Meghan stapte in 2011 in het huwelijksbootje met filmproducent Trevor Engleson op Jamaica en blijkbaar was Thomas ook hier niet aanwezig. Meghan’s moeder Doria was dat zeker wel. Nu de fans zich gerealiseerd hebben dat Mr. Markle niet één, maar twee van de belangrijkste levensgebeurtenissen van zijn dochter heeft overgeslagen, krijgt hij er aardig van langs op Twitter.

‘Slechte gezondheid’

Thomas Markle zou de bruiloft van Meghan en Harry hebben gemist omdat hij in ‘slechte gezondheid’ was. Maar de geruchten gaan al langer dat hij helemaal niet ziek geweest zou zijn tijdens de royal wedding. Een goede kennis deed uit de doeken dat een operatie aan zijn hart nooit heeft plaatsgevonden. ‘Hij moest een goede reden hebben om afwezig te kunnen zijn tijdens de bruiloft na het paparazzi-schandaal. Op deze manier kon hij kritiek en nog meer schaamte voorkomen.’

Bron: Marie Claire UK | Beeld: ANP