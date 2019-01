Treurig nieuws: vader Manuel Broekman plotseling overleden

Toneel- en liedjesschrijver Flip Broekman is zondag plotseling overleden, 64 jaar oud. Hij schreef teksten voor toneel, cabaret, televisie, radio en muziektheater. Voor volgende maand staat nog de première op het programma van zijn laatste stuk, Een goed mens. Dat wordt in een regie van Johan Doesburg gespeeld door Aart Staartjes en Victor Reinier.

Broekman, de vader van acteur Manuel Broekman, werkte met onder meer de gezelschappen Toneelgroep Amsterdam en het Ro Theater. Hummelinck Stuurman Theaterproducties, dat zijn overlijden bekendmaakte, produceerde diverse stukken gebaseerd op zijn teksten: Oud Vuil, Herfstsonate, Hera, Emma’s Feest en De Parade-voorstelling Beschuit met muisjes.

De Dijk

Voor het Nederlands Blazersensemble bewerkte hij recent het libretto voor Don Giovanni als ‘pocketopera’. Broekman schreef ook liedjes voor onder anderen De Dijk, Jenny Arean, Lenette van Dongen, Sanne Wallis de Vries, Sesamstraat en de vroegere cabaretgroep Don Quishocking.

Een goed mens gaat op 22 februari in première in Leiden. Het is een ‘thrillerkomedie’, vooral gemaakt voor Staartjes.

Bron & beeld: ANP