Update gearresteerde Hollywood-actrices: Lori Loughlin betaalt giga borg, ‘zoon van’ reageert en wist van niets

Voor wie het gemist heeft: ‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman en ‘Full(er) House’-actrice Lori Loughlin hebben een aanklacht van fraude aan hun broek hangen. De twee actrices zouden werknemers op Amerikaanse elite-universiteiten hebben omgekocht zodat hun kinderen daar konden studeren. Beide moesten flink in de buidel tasten om op borgtocht vrijgelaten te worden.

Lori-update!

Loughlin meldde zich gisteren met haar man Mossimo Giannulli bij de rechtbank in Los Angeles om zich te verantwoorden voor het omkoopschandaal. Het duo zou 500.000 dollar hebben betaald zodat hun twee dochters konden studeren aan de University of Southern California. Voor het geld zouden hun meiden op papier deel uitmaken van een roeiteam. Fun fact: Bella (20) en YouTube-ster Olivia (19) zijn helemaal geen roeiers.

De Full(er) House-actrice kan voorlopig nog even opgelucht adem halen, nu ze vrij is gekomen door een borgtocht van bijna 900.000 euro (!) te betalen. Echtgenoot Mossimo werd eveneens op borgtocht vrijgelaten, nadat ook hij 900.000 euro aftikte. Het paar moet zich op 29 maart melden bij de rechtbank in Boston om zich opnieuw te verantwoorden voor hun daden.

En hoe zit het met Felicity?

Huffmann werd dinsdag om zes uur ’s ochtends al van het bed gelicht door zeven gewapende FBI-agenten. Later op de dag keurde een rechter een borgtocht van 250.000 dollar goed en werd de Desperate Housewives-actrice vrijgelaten. Felicity en haar man, acteur William H. Macy, doneerden naar verluidt 15.000 dollar zodat hun oudste dochter twee keer zo veel tijd had voor de toelatingstest. Ook werden foutieve antwoorden achteraf gecorrigeerd.

Zij waren niet de enige…

De dames zijn slechts twee van de bijna vijftig ouders die zijn aangeklaagd in de fraudezaak. Sportcoaches van grote universiteiten als Yale, Stanford en Georgetown zouden geld hebben aangenomen om studenten aan te nemen als atleten, ongeacht hun sportprestaties. Ook zouden examinatoren zijn omgekocht. Ouders zouden tussen 2011 en begin 2019 25 miljoen dollar hebben neergelegd voor toelating op de prestigieuze scholen. “Alle mensen die bij deze fraude betrokken waren hadden hun geld op een hoop moeten gooien om een eliteschool te starten waar Lori Loughlin lesgeeft in glimlachen”, aldus Lena Dunham via Twitter.

Zoon van CEO en schrijfster Jane Buckingham reageert en wist van niets

Jack Buckingham spreekt zich, tegen advies in, uit over de vermeende beslissing van zijn moeder om hem via omkoping naar de universiteit te krijgen. “Ik ben van streek omdat ik onbewust betrokken ben bij een grote fraudezaak, waarbij kinderen die misschien niet zo hard werken als anderen, in het voordeel werden gesteld ten opzichte van degenen die de plekken echt verdienen.”

”Het spijt me, hoewel ik weet dat mijn woord op dit moment voor veel mensen niet zoveel betekent. De situatie waar ik doorheen ga is niet prettig, maar ik vind het troostend dat dit uiteindelijk kan helpen geld en rijkdom te verminderen, omdat het zo’n zware factor is bij universiteitsaccreditatie.”

“In plaats daarvan hoop ik dat hogescholen het karakter, het intellect en andere kwaliteiten van een sollicitant voorrang zullen geven boven al het andere.”

Bron: Getty Images | Beeld: ANP