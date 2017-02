UPDATE: Eerste foto van de geadopteerde tweeling van Madonna

Gisteren vertelden we jullie dat Madonna nog twee kinderen wilde adopteren, en dat haar verzoek voor de adoptie zopas werd goedgekeurd door het hooggerechtshof van Malawi. Madonna’s derde en vierde kind, David en Mercy James, zijn afkomstig uit het Afrikaanse land en ook de nieuwste aanwinsten van de familie zouden daar op haar zitten te wachten.

Madonna heeft momenteel al vier kinderen, maar ze lijkt er maar niet genoeg van te krijgen. De 58-jarige zangeres kreeg zonet de toestemming om opnieuw twee kinderen te adopteren uit het land Malawi – de geboorteplaats van zoontje David en dochtertje Mercy James – en nu blijkt dat er al een tweeling op haar zou zitten te wachten. Twee meisjes genaamd Stella en Esther.

Weeshuis

Madonna zou de twee meisjes zeven maanden geleden al ontmoet hebben, toen ze samen met haar vier kids naar een weeshuis in Malawi trok. De zangeres plaatste toen zelfs een foto op Instagram, waarop haar oudste dochter Lourdes poseerde met de tweeling. “Lola brengt wat tijd door met een tweeling, Stella en Esther, in de Home of Hope Orphanage”, schreef de Queen of Pop toen bij het kiekje. De tweeling verblijft momenteel nog in het weeshuis en het is niet bekend wanneer ze met hun ‘nieuwe moeder’ mee naar huis mogen.

3 Beauties! 💘 Lola spends time with twins, Stella and Esther at Home of Hope Orphanage: 🇲🇼🇲🇼🇲🇼❤️🙏🏻🇲🇼🇲🇼🇲🇼 Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 8 Jul 2016 om 6:49 PDT

