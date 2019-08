Koninklijke familie in kleurrijke kleding bij uitvaart prinses Christina

Vanmorgen is de vorige week overleden prinses Christina in besloten kring gecremeerd. Traditioneel wordt er zwart gedragen naar een uitvaart, maar de koninklijke familie draagt ditmaal juist opvallende kleuren voor het afscheid. En dat is niet zomaar.

Afscheid

In het bijzijn van de koninklijke familie vond het afscheid plaats bij Paleis Noordeinde. De kist is in het bijzijn van de royals naar het Koetshuis gebracht, waar de dienst gehouden werd.

Vrolijke kleding

Tijdens die wandeling viel op dat de familie had gekozen voor bijzonder kleurrijke en vrolijke jurken en pakken. De reden? Volgens royaltydeskundige Rick Evers is dat op verzoek van de overleden prinses, die een kleurrijk afscheid gewenst zou hebben.

Tropische vibes

Koningin Máxima verscheen in een zachtroze jurk met een print van een tropisch eiland bij ondergaande zon. Aan haar schouder hing een Chanel-tas, met om het hengsel – zo lekker gewoon – een haarklem. Prinses Beatrix droeg wel een zwarte jurk, maar met bloemen versierde mouwen. Haar zussen kozen voor meer kleur: prinses Irene droeg een kobaltblauwe jurk en prinses Margriet viel op in een zwarte jurk met een tropische groen-roze print.

Sprankelende kleuren

Prinses Laurentien koos voor een appelgroen broekpak met blauwe accessoires, haar oudste dochter Eloise viel op in een lange zwart met rood gestipte jurk en enorm hoge, rode hakken. Prinses Mabel verscheen in het donkerblauw met rood.

Opvallende look Willem-Alexander

Bijna alle mannelijke leden van het Koninklijk Huis trokken voor het afscheid een blauw pak uit de kast. Zo ook koning Willem-Alexander, inclusief kleurrijke roze stropdas. Maar dat was niet het opvallendste aan zijn verschijning. Hij droeg namelijk iets waar modebewuste royalty-lovers al jaren om schreeuwen: een baard! We kunnen niet anders dan beamen dat dit ons staatshoofd bijzonder goed staat. Houden zo, Wim-Lex!

Lees ook

Zo lekker gewoon gebleven: Wim-Lex en Máx shoppen ‘undercover’ in New York

Ziekte

De jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. De dochters van koningin Máxima en koning Willem-Alexander waren niet aanwezig bij de uitvaart.

Even die baard up close:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP