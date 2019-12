Monique deelt video van emotionele uitvaart: André draagt kist van overleden oma

Monique Westenberg heeft mogelijk de meest turbulente maand van haar leven achter de rug. Haar relatie met zanger André Hazes liep op de klippen, hij maakte vrijwel meteen zijn nieuwe liefde bekend en nog geen twee weken later verliest ze de belangrijkste vrouw in haar leven: haar oma. Gisteren werd er tijdens een mooie dienst afscheid genomen van ‘de koningin’, met één opvallende drager van haar kist…

André aan de kist

Ondanks alle drama van de afgelopen weken was niemand minder dan André Hazes, de vader van Monique’s zoontje André Jr. (3), één van de dragers van de kist van oma Corrie. Dat is te zien in een video op het instagramaccount van Monique, die dinsdag enkele beelden deelde van het intieme en emotionele afscheid in een kleine kerk.

Bijzondere band

Na haar overlijden liet André op Instagram al weten dat Corrie ook hem bijzonder dierbaar was. “Mijn allerbeste vriendin. Een moeder in de tijd dat ik die even niet had”, aldus de zanger na het nieuws over haar overlijden. Over de dienst heeft André, die heeft laten weten deze maand Kerst te zullen vieren met zijn nieuwe liefde Bridget Maasland (45), niets nieuws gemeld.

Lees ook

Waren André en Monique al tijdens zijn Ahoy-concerten uit elkaar?

Laatste kerkmis

Bij de post van Monique schrijft zij verder alleen: ‘Jouw laatste kerkmis’. Naast de video is ook een prachtige verzameling bloemenstukken te zien, waarvan vele in de vorm van een hart. Ook is te zien dat er meerdere foto’s van Corrie op de kist stonden tijdens de dienst.

Dit bericht bekijken op Instagram Jouw laatste kerkmis ✞ Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 2 Dec 2019 om 3:46 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP