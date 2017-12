Uitgelekt: de eerste schetsen van Meghan Markle’s trouwjurk

De bruiloftsvoorbereidingen zijn al in volle gang voor prins Harry en Meghan Markle. Dit gebeurt in het diepste geheim, maar toch zijn er schetsen van dé trouwjurk uitgelekt…

Lees ook: Wie had dat gedacht? Dit is de echte naam van Meghan Markle

Uitgelekt

2018 is nog niet een begonnen, en er wordt nu al gesproken over het huwelijk van het jaar. Helaas voor de Britse royals zijn de eerste schetsen van Meghans trouwjurk op straat beland. De schetsen zijn gemaakt door de Israëlische ontwerper Inbal Dror. Hij is overigens niet de enige ontwerper die in aanmerking komt om dé jurk te maken, maar de schetsen verklappen wel iets over de smaak van Meghan.

Traditioneel

Bij alle schetsen die zijn uitgelekt heeft de trouwjurk lange mouwen, zoals ook Diana-, Kate- en Camilla’s trouwjurken hadden. Meghan lijkt dus voor een traditionele jurk te gaan. Qua prijs houdt de Hollywoodactrice het bescheiden, de jurken op de schetsen kosten ‘slechts’ 10.000 dollar. Ter vergelijking: Kate droeg een trouwjurk van 500.000 dollar.

Meghan Markle’s Royal Wedding, Potential Dress Sketches Revealed https://t.co/bDk6UOEBRb — TMZ (@TMZ) 19 december 2017

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: ANP