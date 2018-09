‘Arme’ Roelvinkjes goed bekeken, maar Twitter walgt van ‘verwend asovolk’

Gisteravond startte op SBS6 het nieuwe seizoen van ‘Effe Geen Cent Te Makken’. Na de familie Froger en olijk duo Geer en Goor is het nu de beurt aan de familie Roelvink om een maand te leven op bijstandsniveau. En dat trok meteen flink wat kijkers; 636.000 om precies te zijn. Maar niet al die kijkers waren even gecharmeerd van het Amsterdamse gezin.

Vervelende ventjes

De aftrap van het eerste seizoen liet zien hoe vader Dries, zijn vrouw Honoria en Dries’ kids Dave en Donny hun eigen luxe woningen verruilden voor een nieuw onderkomen in het Amsterdamse Tuindorp. Daar waren de Roelvinkjes – met name de twee jongste nieuwe bewoners – niet enorm weg van, tot grote ergernis van veel kijkers. We verzamelden de opvallendste reacties.

Bekijk hier de eerste aflevering terug.

Dries is aan het opscheppen dat hij vaak kookt. “Maar zeg eens eerlijk? Hoe vaak gaan we uit eten per week?” “4 a 5 per week.” Wat kookt hij vaak hè die Dries. #deroelvinkjes — Mila (@M1larie) September 26, 2018

Leuk voor de 'gewone' mens die in deze wijken woont dat verwende toontje van #deroelvinkjes junior denken dat ze van adel zijn. — Geijtje 🐐 (@GeijtjeA) September 26, 2018

Wat een asovolk. Vreselijk. Omdat ze bekend zijn kunnen ze zich dit gedrag permitteren. Bah #deroelvinkjes — Schaapje 🤔 (@eevoila) September 26, 2018

Het is dat Honoria er is, als Dries, Donny en Dave dit alleen hadden gedaan hadden ze het geen dag uitgehouden, dat merk je wel #deroelvinkjes — Seriebinge (@Seriebinge) September 26, 2018

Er zouden heel veel mensen superblij zijn met zo'n huis en ze zitten het af te zeiken. Keihard ook. Leuk voor de buren. #deroelvinkjes — Elsbeth Witt✏ (@elsbeth_tWitt) September 26, 2018

#deroelvinkjes wat ben ik blij dat ik genoeg heb om van te leven, maar als je ziet wat rijkdom met de mens doet! Da's pas een arm leven. — hschut (@grunn777) September 26, 2018

Vandaag geleerd dat arm zijn niks met geld heeft te maken. Mentaal arm zijn dat is pas sneu #deroelvinkjes — Cisca van Duinkerken (@CiscaDuinkerken) September 26, 2018

Ik denk dus: leuke hoekwoning. Blijkbaar #deroelvinkjes niet. — Mila (@M1larie) September 26, 2018

Kunstmatje, klassiek parket, fris betegeld sanitair, hoekwoning; er zijn zat mensen die hun rechterbeen afstaan voor zo’n huisje #deroelvinkjes — Nat gaan op TV (@NatgaanopTV) September 26, 2018

Oneerbiedig gedrag van deze twee knulletjes…. Zijn mensen die graag zo’n auto willen hebben maar hem NIET KUNNEN BETALEN !#deroelvinkjes — It’s me 😎 (@tv_humor__) September 26, 2018

Wanneer komen de #deroelvinkjes weer van planeet enorm ego af? — Helga (@DmDutchhm0709) September 26, 2018

Maar er zijn ook mensen wél blij met wat ze te zien krijgen:

Wat is een toch een leuke, lieve en vooral mooie familie #deroelvinkjes — Ingepinge (@ieengeee) September 26, 2018

Het zijn ook net gewone mensen hé? Wel goed dat ze dit doen! Dat mag ook wel eens gezegd worden. #DeRoelvinkjes — Sebastiaan Boers (@sebasboers) September 26, 2018

Hét televisiemoment van 2018. Dries Roelvink die 'shopt' bij de Action. #DeRoelvinkjes 'Wat is dit joh', aldus Dries. — Sebastiaan Boers (@sebasboers) September 26, 2018

Wat doen mensen toch goed, mooi werk! ❤️ #DeRoelvinkjes — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) September 26, 2018

Beeld: Still