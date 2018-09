GTST is terug op de buis en dit vond Twitter van de eerste aflevering

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar gisteravond was het dan eindelijk zover: de seizoensopening van GTST. Kijkers kregen éindelijk antwoord op hun vragen: is Loes echt dood? Leeft Nina daarentegen nog wel? En hoe gaat het met Aysen nadat ze snoeihard gedumpt werd voor het altaar? Toch zijn de reacties op de eerste beelden van ’s lands populairste soap enigszins mild…

Kofferbakdrama

We zagen in de cliffhanger twee maanden geleden hoe Loes Nina kidnapte en vervolgens opsloot in de kofferbak van een oude auto op een sloperij. Ze schreeuwde om hulp, maar zou iemand haar kunnen horen? Na twee maanden vol spanning, kregen alle fans en de pers tijdens de seizoenpremière de nieuwe castfoto te zien. Opvallend aan deze foto was dat Marly van der Velden, die Nina speelt in de serie, er niet op staat. Iedereen raakte iedereen in paniek, want zou Nina de cliffhanger dan niet hebben overleefd?

Maar, wie… wat… hè?

Gisteravond tijdens de seizoensopening werd duidelijk dat dit een grap was van de makers van GTST. Marly was gewoon weer te zien in de eerste aflevering. Ze leeft dus nog, maar ze zoende wel met een vreemde man, terwijl ze natuurlijk al een tijd gelukkig getrouwd is met Bing. Dat was voor sommigen even schrikken.

Op de vlucht

De opluchting dat Nina nog steeds leeft is groot onder de kijkers, blijkt op Twitter. Maar wat er nu precies met haar is gebeurd, is nog steeds onduidelijk na het zien van de eerste aflevering. Het lijkt erop dat de dochter van Ludo op de vlucht is geslagen. Hoe het precies allemaal zit, zal waarschijnlijk duidelijk worden in de komende afleveringen.

Knappe mannen

Fans zijn blij dat de soap eindelijk weer is begonnen, maar echt spannend vonden ze de eerste aflevering niet. Ook vinden ze het even wennen dat het oude personage van Rover, de zoon van Linda Dekker, door een nieuwe acteur (Floris Bosma) wordt gespeeld en niet meer door Buddy Vedder. Hoewel een aantal kijkers aangaf dit verwarrend te vinden, lijken een hoop vrouwen de komst van de nieuwe, knappe mannen in Meerdijk (naast Floris doken nóg drie nieuwe gezichten op in het soapdorp) helemaal niet zo erg te vinden.

Goed dat jullie proberen te vernieuwen maar dit is wat mij betreft een gemiste kans! De cliff was zo goed en spannend , en dan krijgen we deze saaie 1ste aflevering? Erg jammer! Doe dit nooit meer op deze manier aub @gtst #gtst — Wilco Willemse (@wiloconyx) September 3, 2018

Ik mis de spanning tot nu toe na de cliffhanger van #GTST. Dit voelt meer als een doorsnee aflevering.. @gtst kennende rekt alle info rond Loes, Nina etc. dagen/weken.. dat zou echt #teleurstellend zijn 😕 — Melanie (@melaniemichler) September 3, 2018

Ik snap er werkelijk geen ene klote meer van hoor daar bij #gtst 🙄 En Nina die ineens staat te zoenen met een ander 🤔 — Maus 🦇 (@Vleermaus) September 3, 2018

Nieuwe mensen, 2 maanden verder. Waar is de spanning? Wat een enorme tegenvaller #gtst — Patrick (@1908FR1937) September 3, 2018

huh rover als in buddy vervangen? #gtst — Laura (@LauraHelmig) September 3, 2018

Ik snap er werkelijk waar geen hol van #gtst — Anne Kamminga (@TheodoortjeFR) September 3, 2018

Dus zit Nina al 2 maanden in een kofferbak? #gtst — Kjeld .. (@Kjeld90) September 3, 2018

#GTST Wat een voorspelbaarheid weer. Loes dood, Nina leeft. Zucht. — Sonia Stevens 👼 (@SoniaStevensWW) September 3, 2018

Altijd moeite mee, Rover komt terug maar is een andere acteur 😕 #gtst — Lieke (@Lieke49772485) September 3, 2018

#gtst nou de laatste minuut werd dan toch nog interessant. Als #rick nou zijn helm op had gehad….. Komt vast goed, het is Meerdijk…. — Inge ✍ (@Ingabk) September 3, 2018

OF er zit een gapend gat in mijn geheugen OF er zijn heel veel dingen anders… #iksnaperniksvan #gtst pic.twitter.com/cwdtaRaVug — Sanne (@SannePloeg) September 3, 2018

Maarrr, er waren ook positieve geluiden:

#gtst oh god..dit is echt een rare start van een seizoen maar dat maakt t zo leuk! — Floor Janssen (@janssensnuf) September 3, 2018

Eerste aflevering was prima eindelijk een beetje tempo hup meteen 2 maanden verder meteen duidelijkheid over Nina ze is dus niet dood. Leuk beetje nieuwe gezichten in de serie. Laat seizoen 29 maar beginnen! #gtst — Anne-Claire (@clairedehulster) September 3, 2018

#GTST Oja, daar zijn de azijntjes weer die álles afzeiken. Dat zijn van die types die rokend hun kroost op het schoolplein op staan te wachten. Het nieuwe seizoen maakte een topstart! — Esther ツ (@Plimme) September 4, 2018

Voorafgaand aan de seizoensstart bleek RTL Boulevard-presentator Beau van Erven Dorens bijzónder veel zin te hebben in de eerste aflevering, te merken aan zijn hilarische aankondiging van GTST:

Beeld: Still