Twan Huys totaal verrast door ‘ontslag’ in openbare ruimte in hotel

Het acuut stoppen van ‘RTL Late Night’ was gisteren hét gesprek van de dag. Toch maakte Twan Huys er in de laatste uitzending, waarin de acteurs uit ‘De Luizenmoeder’ te gast waren, maar weinig woorden aan vuil. De presentator koos ervoor om pas in de laatste paar minuten van de talkshow een korte verklaring te geven over het abrupte vertrek van het programma.

Zakelijke verklaring

Zo verklaarde hij absoluut geen spijt te hebben van zijn overstap naar RTL. “We hebben er alles aan gedaan om dit programma een succes te maken. Met veel energie en toewijding hebben we gezocht naar een formule en leuke gasten”, klonk het zakelijk. “Het was een groot avontuur, maar elk avontuur gaat gepaard met risico’s. Wie een hoge berg wil beklimmen, weet nooit zeker of-ie de top gaat behalen.”

Zijn gezicht sprak boekdelen

Hoewel hij weinig emotie liet zien, sprak zijn gezicht wel boekdelen. Ook in de voorgaande gesprekken met de tafelgasten werd er nauwelijks gesproken over het abrupte einde van RTL Late Night. Huys bedankte na zijn korte uitleg de zender, de redactie en alle mensen met wie hij heeft samengewerkt. Ook de kijkers thuis konden rekenen op een bedankje van de presentator. Daarna kreeg hij een staande ovatie.

Ontslagen in het openbaar

Dat Twan weinig emotie liet zien, is knap. Het nieuws over het direct stoppen van de talkshow viel namelijk behoorlijk rauw op zijn dak. Hij kreeg zelf afgelopen zondag te horen dat het over en uit was voor hem en zijn programma. Zijn ontslag vond plaats in het chique Okura Hotel in Amsterdam. Daar hij had afgesproken met algemeen directeur Sven Sauvé en de nieuwe programmadirecteur Peter van der Vorst, zo melden RTL Boulevard en 6 Inside.

Als donderslag bij heldere hemel

“Het is vooral een verrassing voor Twan zelf. Ik denk dat Twan oprecht gedacht heeft: ik mag dit hele seizoen afmaken tot mei. Daar ging iedereen vanuit”, aldus showkenner Albert Verlinde, die weet te vertellen dat Sauvé en Van der Vorst de bom dropten in een openbare ruimte waar ook andere mensen aanwezig waren. “Daar werd de mededeling gegeven van: ‘Twan, we gaan stoppen’.” Over het direct stoppen zegt Albert nog: “De maandag is natuurlijk een rare avond. Ik denk dat er een dynamiek is geweest gisteren van: ‘Laten we het nog een week doen, dan kun je het mooi afronden.’ En dat Twan dan gezegd heeft: ‘Laat maar zitten ook. Ik doe er nog eentje’.” Pijnlijk…

Twan’s laatste woorden in de uitzending gisteravond:

