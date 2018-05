Zaterdag is het éindelijk zover: prins Harry en Meghan Markle zullen elkaar het jawoord geven tijdens een naar verwachting sprookjesachtig mooi huwelijk. Om – voor zover je dat niet al was – in de stemming te komen, zendt TLC vrijdagavond een portret uit over het bijzondere en immens populaire stel.

Let the wedding-weekend begin!

Het programma vertelt hun hele verhaal; van hun jeugd tot hun ontmoeting en van hun ‘verkering’ tot aan het aanzoek. Wie is Meghan nou eigenlijk echt en wat is er ‘anders’ aan hun romance dan aan die van andere koninklijke stellen? Bekijk When Harry met Meghan: a royal engagement zodat je helemaal op de hoogte op de bank kunt ploffen wanneer zaterdagmiddag het echte spektakel begint.

Je ziet ‘When Harry met Meghan: a royal engagement’ op vrijdag 18 mei om 21.00 uur op TLC.

