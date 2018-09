TV-tip: vanavond wordt de docu ‘Glennis Grace: Het meisje uit de Jordaan’ uitgezonden

De documentaire van Nada van Nie over Glennis Grace is zaterdagavond (22.00 uur) te zien bij RTL4. In de documentaire ‘Glennis Grace: Het meisje uit de Jordaan’ volgt Nada van Nie de zangeres naar Amerika waar ze het tot de finale schopt van ‘America’s Got Talent’.

Nada van Nie volgt Glennis Grace al ruim een jaar lang op de voet. ‘Het is een mooie reis, ik volg haar als een vlieg op de muur. De reis begint in de Jordaan, waar ze vandaan komt’, zei Nada van Nie woensdag op Radio 1.

Ontzettend knap

De documentairemaakster spreekt van een bijzondere ervaring. Nada merkt dat Glennis Grace in de Verenigde Staten onder grote druk moet presteren. ‘Het is ontzettend knap. Ik denk dat we ontzettend trots op haar mogen zijn. Hoe zij zich handhaaft en zo sterk is en dit aandurft, dat is echt niet normaal. Ze staat onder grote druk, maar blijft er vrij cool onder.’

Nada is onder de indruk van Glennis, die droomt van een carrière in Amerika. ‘Ze is vrij zeker van haar stem. Pas vijf minuten voordat ze op moet wordt ze zenuwachtig. Het is ongelooflijk knap.’

Videoland

De documentaire ‘Glennis Grace: Het meisje uit de Jordaan’ staat al op Videoland. Maar voor de tv-uitzending is deze documentaire de afgelopen dagen nog geactualiseerd, met verse beelden van achter de schermen bij de finale van ‘America’s Got Talent’. Vanaf zaterdag is deze geactualiseerde versie ook beschikbaar bij Videoland.

Door andere ogen

Ook bij de publieke omroep wordt aandacht besteed aan het succes van Glennis. Op maandag 24 september om 20.25 uur op NPO 2 staat het MAX-programma ‘Door Andere Ogen’ in het teken van de zangeres. Onder meer John van Katwijk, Henny Huisman en Babette Labeij bespreken haar carrière en Amerikaanse opmars.

