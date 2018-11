Soms moet ze zichzelf even knijpen om zeker te weten dat het echt waar is: tv-kok én nieuwe Flair-columnist Miljuschka Witzenhausen is weer gelukkig in de liefde, haar kinderen gaan lekker en het stadsmeisje verhuist binnenkort naar een boerderij met fruitbomen en moestuin. Al moet ze vaak jongleren met haar tijd en vergeet ze weleens een gymtas.

Halverwege het gesprek buigt ze samenzweerderig naar voren, stopt heel even met praten en zegt dan met gedempte stem: ‘Wanneer is dit gebeurd, dat ik in zo’n volwassen leven terecht ben gekomen?’ Dan begint ze te lachen. Handen in de lucht, hoofd achterover, haar bruine ogen stralen. Ze lacht op een prettige manier, uitbundig, het is Miljuschka ten voeten uit. Open, eerlijk, direct en tegelijkertijd zacht en kwetsbaar. Dat volwassen leven vindt ze een hinkstapsprong met obstakels. ‘Ik ren van en naar school, vergeet dan weer lunchtrommels en gymtassen, ben ondertussen mijn werk aan het plannen, dingen aan het regelen voor een werktrip naar het buitenland: ik ben continu aan het jongleren met mijn tijd. En dan heb ik ook nog een boerderij gekocht met Philip, mijn vriend.’

Het stadse meisje gaat naar het platteland?

‘Ja, maar niet al te ver weg. De stad moet wel in de buurt zijn, anders krijg ik hyperventilatie van de rust en stilte om me heen. Ik moet af en toe even – en niet in het weekend, want dan is het net Venetië – het groot stedelijke leven voelen. Om dan weer snel terug naar mijn stulpje in het groen te gaan.’

Waar kijk je het meest naar uit?

‘We vinden het fijn om er onze plek van te maken, waar we gaan wonen en werken. Het is een grote boerderij, we gaan er allemaal leuke projecten doen. We zijn in die zin ook echt aan het ondernemen. Laatst was ik er met mijn kinderen en hebben we appels geplukt en peren en walnoten. Als ik ze dan van boom naar boom zie rennen, denk ik: wat een vrijheid. Voor mij is die connectie met eten belangrijk, dus handen in de aarde, kippen die rondlopen, rivierkreeftjes uit de sloot vangen. En ik kan weer een moestuin aanleggen. Daar verheug ik me het allermeest op.’

Je hebt een nogal turbulente tijd achter de rug. Is er straks rust op de boerderij?

‘Ik hoop het. Alles gaat op dit moment zo goed, dat ik een beetje op m’n qui-vive ben. Dan denk ik: toch gek dat het allemaal zo goed gaat. Dat ben ik niet gewend. Ik heb een leven gehad met alleen maar pieken en dalen. Maar dan maken Philip en ik in ons nieuwe huis plannen voor de keuken en een opnamekeuken waar we programma’s kunnen maken (Philip is videoproducer, red.) en zie ik mezelf een overheerlijke cheesecake maken die we straks aan een lange tafel samen met de kinderen opeten. Dan durf ik ook wel tegen mezelf te zeggen: knijp jezelf maar, dit gebeurt echt.

Het is voor mij best een heel grote stap, een huis kopen, samenwonen. In het begin vroeg ik ook steeds: ‘Weet je het wel zeker?’ Voor mij voelt het alsof mijn vriend nu echt niet meer weg kan, maar tegelijkertijd wantrouw ik relaties die lukken. Dat is het gekke. Ik ben ergens ook onrustig in de liefde: wat als hij verliefd wordt op een ander? In mijn eigen huis had ik die rust ingebouwd: ik heb niemand nodig, want ik kan het ook alleen. Dat moet ik nu loslaten. Maar Philip is ontzettend lief en geduldig. Hij geeft me zo veel vertrouwen dat ik me geen zorgen hoef te maken, ik weet dat het goed zit tussen ons. En het is heerlijk om met hem in die wereld van eten te duiken. We worden ook moddervet samen. Hij heeft al twee broekmaten meer.’

Interview: Saskia Smith