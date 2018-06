Verschrikkelijk: tumor met uitzaaiingen ontdekt bij 2-jarig dochtertje van Chantal Bles

Jada, het 2,5 jaar oude dochtertje van Chantal Bles en Robert Doornbos, is ernstig ziek. Er is een grote tumor met uitzaaiingen ontdekt bij het meisje. ‘We zijn in een rollercoaster beland van chemotherapieën en operaties,’ laat de styliste in een update over haar dochtertje weten.

Lees ook: Tragisch nieuws voor styliste Chantal Bles: dochter (2) is ernstig ziek

Vorige maand werd bekend dat het goed mis is met het dochtertje van de styliste en voormalig autocoureur. Het gezin maakte niet bekend wat er aan de hand is, maar nu geeft Chantal voor het eerst een update. ‘Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek,’ laat ze weten via Instagram. ‘Ongeveer 2 maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen.’ Volgens de styliste is Jada ondanks haar ziekte heel sterk en nog steeds vrolijk. ‘Wat leren we veel van ons kleine bijzondere meisje!’. Jada wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum, een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kinderoncologie.

Tweede kindje

Het is niet alleen verschrikkelijk dat hun kleine meid ziek is, Chantal is momenteel ook nog eens in verwachting van haar tweede kind. In februari maakte het stel bekend dat ze een jongetje verwachten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram